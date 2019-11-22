Общество

В России до конца года инициируют маркировку животных

В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в понедельник, 26 ноября.

Минсельхоз до конца этого года внесет в Думу законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии».

Ведомство предложило маркировать животных еще в феврале. В ведомстве считают, что внедрение маркировки позволит специалистам оперативнее выявлять источники и вспышки тех или иных заболеваний скота. У владельцев последних должен появиться шанс, связанный с сокращением расходов на лечение и гибелью животных. Неясным пока остается лишь вопрос финансирования такой идентификации, отметил Бурматов.

Документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в список которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот и другие животные.

Законопроект ждут в регионах: в Мурманской области и Башкирии уже подготовили

обращение в адрес правительства с просьбой ускорить его принятие.