Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр «Фобос».

Север европейской части страны окажется в зоне «особенного перегрева»: температуры будут превышать средние значения на четыре градуса и больше.

Из-за перепадов температур в европейской части страны ожидается обилие осадков.

«Без сугробов на Новый год Русская равнина, скорее всего, не останется, хотя и велика вероятность праздничной оттепели», - заключили специалисты.

Ранее в центре «Фобос» сообщили, что грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений.