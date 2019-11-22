Общество

Банки стали раньше передавать долги заемщиков коллекторам

Должники все чаще сталкиваются с профессиональными взыскателями уже через полгода просрочек, поскольку банки передают в работу коллекторам «молодые» долги. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которым ознакомились «Известия».

С января по сентябрь 2019-го финансовые организации отправляли на агентское взыскание кредиты с просрочкой 181-360 дней в два с половиной раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению экспертов, уменьшение сроков передачи долгов коллекторам говорит о том, что у банков растет число безвозвратных ссуд и от них предпочитают избавляться, чтобы они не сказались отрицательно на ликвидности кредитного учреждения.

Особенно это касается мелких банков, крупные финансовые организации из топ-30 предпочитают возвращать долги самостоятельно.