Общество

И.о. главврача стругокрасненской больницы оштрафован за нарушение сроков оплаты товаров при госзакупках

Псковским Управлением Федеральной антимонопольной службы России рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении и.о. главного врача ГБУЗ «Струго-Красненская межрайонная больница», возбужденное прокурором Стругокрасненского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, проверкой прокуратуры района в учреждении здравоохранения вскрыты нарушения, связанные с нарушением должностным лицом срока оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения нужд учреждения.

По результатам рассмотрения постановления прокурора и.о. главного врача ГБУЗ «Струго-Красненская межрайонная больница» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа на общую сумму 30 тыс. рублей.