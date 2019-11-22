Общество

В первом фотокроссе «Четкость» приняли участие свыше 50 человек

Накануне, 24 ноября, на базе Псковского городского молодежного центра впервые прошел фотокросс «Четкость», в котором приняли участие 11 команд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском Молодежном центре.

За ограниченное время командам необходимо было сделать 10 фотографий на определенные темы из кросс-листа, такие как «четкость», «портал», «день мамы».

Работы участников оценивало компетентное жюри:

Антон Иванов - псковский фотограф, оператор и монтажер телеканала «Первый Псковский», главный оператор и монтажер «Молодёжного ТВ», руководитель фотоклуба «Чёткость».

Юрий Безъязычный - репортажный фотограф, оператор, начальник отдела по работе с молодежью МБУ «ПГМЦ».

По итогам соревнования победу одержала команда «Несколько битых пикселей», второе место заняла команда «Молодёжное ТВ», а третье место досталось команде «Пирожки».