Общество

На народных дружинников мы можем рассчитывать при проведении любых мероприятий - региональное УМВД

Во всех муниципальных образованиях Псковской области созданы и действуют народные дружины. Об этом сообщила начальник отделения управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области, подполковник полиции Ирина Корнейчук сегодня, 26 ноября, на пресс-конференции, посвященной работе дружинников в Псковской области.

По словам Ирины Корнейчук, в рядах народных дружинников на сегодняшний день состоит 508 человек. Их основная задача - патрулирование улиц и участие в массовых мероприятиях.

«Народные дружинники - это тот актив, на который мы можем рассчитывать в любое время при проведении любых мероприятий», - заявила Ирина Корнейчук.