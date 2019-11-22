Общество

Более 400 человек состоят в рядах добровольных дружин Пограничного управления

48 дружин действуют в восьми приграничных районах Псковской области.

Об этом сообщил начальник отдела Пограничного управления ФСБ Константин Григорьев сегодня, 26 ноября, на пресс-конференции, посвященной работе дружинников.

«В каждом приграничном районе региона есть свой штаб дружинников. На сегодняшний день 412 человек состоят в рядах добровольных дружин Пограничного управления», - сообщил Константин Григорьев.

По словам Константина Григорьева, за каждым подразделением закреплено от 1 до 3 добровольных дружин.

Благодаря деятельности добровольных дружин Пограничного управления, в этом году более 250 нарушителей государственной границы были привлечены к ответственности.

Константин Григорьев рассказал, что буквально недавно дружинник - лесник оказал содействие сотрудникам Пограничного управления в поимке нарушителей границы. Он заметил следы от автомобиля вблизи государственной границы, проявил бдительность и сообщил информацию в погранзаставу. На место был направлен резерв пограничников, которые задержали 10 нелегальных мигрантов.