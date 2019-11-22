Общество

Псковских детей приглашают создать виртуальный музей по «Сказке о золотом петушке»

В рамках проекта «Детская литературная Филармония», проходит новый конкурс для детей до 14 лет. Им предлагают принять участие в создании виртуального музея, посвященного «Сказке о золотом петушке» известного российского писателя-классика Александра Пушкина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке, детям нужно будет придумать, какие предметы из поэтического произведения достойны того, чтобы оказаться в музее и стать экспонатами: шелковый шатер Шамаханской царицы, царская колесница, «шелом» и латы одного из сыновей Дадона, сарачинская белая шапка звездочета или другие.

«"Сказка о золотом петушке" - последняя из сказок Александра Пушкина и последняя из опер российского композитора Николая Римского-Корсакова», - напомнили в библиотеке.

Также в учреждении добавили, что работы принимаются в любой технике: рисунок, аппликация, коллаж, пластилин и так далее. Срок принятия работ - до 13 декабря.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте библиотеки. По итогам, конкурса жюри выберет трех победителей, которые будут награждены дипломами и призами. Церемония награждения состоится 19 декабря в 14:00 в Псковской областной филармонии. Все конкурсанты получат электронные сертификаты. Справки по телефону: 68 - 20 - 19.

Напомним, что «Детская литературная Филармония» - это совместный проект Псковской областной филармонии и Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина.