Общество

Псковскую молодежь приглашают вступить в ряды народных дружинников

Студент в дружину! С таким призывом обратился к псковской молодежи командир народной дружины «Завеличье» Анатолий Ожигин сегодня, 26 ноября, на пресс-конференции, посвященной работе дружинников.

По его словам, на сегодняшний день около 140 человек состоят в штате народных дружинников Завеличья.

Анатолий Ожигин привел статистические данные, отражающие деятельность дружинников в 2019 году - 44 раза дружинниками вызывались наряды полиции на место происшествия, было составлено 127 административных протоколов.

Командир народной дружины «Завеличье» отметил, что в 2012 году, когда в Пскове стали появляться дружины, в их состав входили преимущественно студенты. Сейчас возрастная категория дружинников варьируется от 18 до 65 лет. По его словам, в дружины входят пенсионеры силовых ведомств, военные пенсионеры, члены общественных организаций, молодежь.