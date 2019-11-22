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Общество

500 рублей получает народный дружинник за выход в Пскове, 350 рублей в Великих Луках - региональное УМВД

26.11.2019 12:57|ПсковКомментариев: 1

500 рублей получает народный дружинник за выход в Пскове, 350 рублей в Великих Луках. Об этом сообщила начальник отделения Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области, подполковник полиции Ирина Корнейчук сегодня, 26 ноября, на пресс-конференции, посвященной работе дружинников.

«Где-то дружинники работают за «спасибо» - такие случаи встречаются, но, тем не менее, люди не отказываются. Сейчас муниципальный бюджет дает максимальный процент денежных средств на деятельность народных дружин», - отметила Ирина Корнейчук.

По ее словам, в рядах народных дружинников в Псковской области хватает и мужчин, и женщин: «К примеру, в Острове командиром дружины является женщина».

Ирина Корнейчук заявила, что региональное УМВД настроено на привлечение молодежи в ряды дружинников, активно ведется пропаганда в учебных заведениях. По ее словам, неважно, каких взглядов придерживается человек, главное, чтобы у него была цель обеспечить безопасность улиц города.

Для того, чтобы стать дружинником, необходимо соответствовать возрастным критериям — от 18 лет, а также другим требованиям, прописанным в законе, напомнила Ирина Корнейчук. 

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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