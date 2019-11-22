Общество

Сотрудник псковского «Зубра» стал призером конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ОСН территориальных органов России

Сотрудник отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области стал призером конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ОСН территориальных органов России. Финальный этап конкурса проходил на базе ДПО МУЦС УФСИН России по Краснодарскому краю, участие в нем приняли лучшие сотрудники отделов специального назначения УИС со всей России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФСИН.

Восемнадцать самых подготовленных бойцов спецназа, выдержавшие предварительный отбор в региональных и окружных этапах конкурса, в течение трех дней проходили испытания по физической, огневой, тактико-специальной, тактической и медицинской подготовке.

В одной из двух основных номинаций - огневой подготовке сотрудник ОСН «Зубр» УФСИН по Псковской области был отмечен судейской коллегией как показавший наилучший результат.

Добавим, основной целью проводимого один раз в три года конкурса профессионального мастерства является выявление лучших сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России и распространение их передового опыта.