Общество

Акция к Международному дню волонтера пройдет в псковском Молодежном центре

Псковский городской молодежный центр приглашает принять участие в акции, посвященной Международному дню волонтера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, встреча пройдет 5 декабря в 16: 30 в Молодежном центре (М. Горького, 15).

Подобные мероприятия пройдут по всей стране в рамках медиапроекта «Волонтеры будущего», предусматривающего создание и распространение в течение 2019-2020 годов фильмов и видеороликов о школьном волонтерстве.

В фильмах будет показано, как дети способствуют сохранению дикой природы, помогают людям с ограниченными возможностями интегрироваться в общество, заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные it-продукты, разыскивают останки бойцов ВОВ, создают краеведческие музеи, используют соцсети для распространения идей добра и созидательной энергии.