Общество

Публичные слушания пройдут в псковской налоговой 10 декабря

В рамках реализации приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» УФНС России по Псковской области ежеквартально проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов.

На очередных публичных обсуждениях будет рассмотрен вопрос «Итоги контрольно-надзорной деятельности УФНС России по Псковской области за 9 месяцев 2019 года. Привлечение к ответственности контролирующих должника лиц в рамках законодательства о банкротстве». На мероприятии будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики налоговых органов, даны разъяснения типовых нарушений обязательных требований, а также предусмотрено обсуждение проблемных вопросов, возникающих у налогоплательщиков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФНС, пройдут они 10 декабря в актовом зале Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области (г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 2а). Начало мероприятия в 10:00.

Вопросы по предлагаемой теме налогоплательщики могут направить до 6 декабря на электронный ящик: public.r6000@nalog.ru или задать по тел. (8112) 699-342, 699-274.

Отметим, публичные обсуждения, организуемые УФНС России по Псковской области, проходят с участием представителей администрации Псковской области, органов местного самоуправления, прокуратуры, Торгово-промышленной палаты, региональных общественных организаций, средств массовой информации, а также целевой группы налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия.