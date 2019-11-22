Общество

На инаугурацию Елены Полонской на пост главы города Пскова не было затрачено ни одного бюджетного рубля

На инаугурацию Елены Полонской на пост главы города Пскова не было затрачено ни одного бюджетного рубля. Об этом она сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскова, поясняя, почему вчерашняя церемония по ее вступлению в должность главы города была столь скромной - без пафоса и фуршета.

«Действительно, мы отказались от затрат на финансирование этого мероприятия из средств бюджета. На это мероприятие не было затрачено ни рубля из городской казны. В соответствии с регламентом мы провели торжественное заседание гордумы по вхождению в должность главы, соблюли устав города и регламент проведения заседания», - пояснила Елена Полонская.

Она также напомнила, что ранее в бюджет города внесены изменения, в соответствии с которыми за счет сэкономленных расходов гордумы порядка 6,5 млн рублей были направлены на нужны учреждений образования.

«Не вижу необходимости тратить бюджет на такие мероприятия. Любые средства должны расходоваться эффективно», - подчеркнула глава Пскова.