На инаугурацию Елены Полонской на пост главы города Пскова не было затрачено ни одного бюджетного рубля. Об этом она сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскова, поясняя, почему вчерашняя церемония по ее вступлению в должность главы города была столь скромной - без пафоса и фуршета.
«Действительно, мы отказались от затрат на финансирование этого мероприятия из средств бюджета. На это мероприятие не было затрачено ни рубля из городской казны. В соответствии с регламентом мы провели торжественное заседание гордумы по вхождению в должность главы, соблюли устав города и регламент проведения заседания», - пояснила Елена Полонская.
Она также напомнила, что ранее в бюджет города внесены изменения, в соответствии с которыми за счет сэкономленных расходов гордумы порядка 6,5 млн рублей были направлены на нужны учреждений образования.
«Не вижу необходимости тратить бюджет на такие мероприятия. Любые средства должны расходоваться эффективно», - подчеркнула глава Пскова.