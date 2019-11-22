Общество

В принятии решений, связанных с жизнью Пскова, Елена Полонская часто советуется с семьей

В принятии решений, связанных с жизнью Пскова, Елена Полонская часто советуется с семьей. Об этом она сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскова, отвечая на вопрос радиослушателя, как ей удается совмещать руководящую должность органах местного самоуправления и «должность» жены и матери.

«Наверное, это стиль жизни, образ жизни. Я сама по себе активный человек, ранее занималась общественной работой, благотворительностью, и моя семья поддерживает меня во всех начинаниях. Часто по вечерам мы в кругу семьи обсуждаем проблемы города, граждан, и часто моя семь дает советы, как правильно поступить в той или иной ситуации, особенно когда проблемы касаются горожан», - отметила глава Пскова, подчеркнув, что не сможет обойтись без поддержки семьи.