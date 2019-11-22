Общество

Бюджет Пскова сохранит социальную направленность

Бюджет Пскова на 2020 год и плановый период 2021 м 2022 годов сохранит социальную направленность. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскова глава города Пскова Елена Полонская.

По ее словам, доходы бюджета на 2020 год составят порядка 5 млрд рублей. По сравнению с прежним бюджетом доходы увеличиваются на 7,5%. «Социальная направленность сохраняется, бюджет предусматривает исполнение всех обязательств, которые взял на себя муниципалитет», - сообщила глава Пскова.

60,5% средств, заложенных в бюджете на следующий год, будут направлены на соцсферу. Они пойдут на строительство новых детских садов, в частности, в Борисовичах и на улице Алехина, и ремонт существующих школ и садов.

Лицей «Развитие» получит новый стадион, которым смогут также пользоваться ученики соседней школы №10. На устройство основания и монтаж оборудования будет потрачено около 6,5 млн рублей.