Общество

Власти Пскова прорабатывают вопрос ликвидации вторых смен за счет пристроек к школам

Власти Пскова прорабатывают вопрос ликвидации вторых смен в учреждениях образования посредством строительства пристроек к существующим зданиям школ. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава города Елена Полонская.

«В ближайшее время планируется ликвидировать очереди в детские сады, а что касается ликвидации вторых смен в школах, дела намного сложнее. Город интенсивно развивается, идет строительство новых микрорайонов на территориях Псковского района, и основная нагрузка ложится именно на наши образовательные учреждения, поскольку многие дети из Псковского района обучаются в «городских» школах», - пояснила глава Пскова. В том числе и по этой причине строительство Инженерно-лингвистической гимназии в Борисовичах не снизило нагрузку на другие школы Завеличья.

«Изучаем вопрос по ликвидации вторых смен за счет строительства пристроек к школам, территории которых позволяют это сделать. Тем самым мы существенно снизим нагрузку на наши школы», - отметила Елена Полонская, приведя в качестве примера школу №25 (ППК). «Там сдается новый жилой микрорайон в Крестках, и, не сделав пристройки к школе №25, мы вопрос по второй смене не решим», - заключила глава Пскова.