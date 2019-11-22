Общество

Елена Полонская не боится свалившегося на ее плечи груза ответственности за весь Псков

Глава Пскова Елена Полонская не боится свалившегося на ее плечи груза ответственности за весь город. Об этом она сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Радиослушатель, дозвонившийся в прямой эфир, отметил, что теперь на плечах Елены Полонской лежит ответственность за весь город, и поинтересовался, не слишком ли тяжела эта ноша для хрупких женских плечей. Глава Пскова подчеркнула, что «на женских плечах всегда лежит большой груз ответственности за семью, за родных и близких и за всех, кто нас окружает».

«Нет, я не боюсь. Я взяла большую ответственность с супругом по созданию большой семьи. А сегодня моя семья очень большая, это весь Псков и псковичи, и я надеюсь, что при поддержке администрации города и области, губернатора мы сможем решить проблемы псковичей. Это очень крепкие мужчины и крепкий надежный тыл», - отметила глава муниципалитета.

Напомним, Елена Полонская была избрана главой города Пскова на 31-й сессии Псковской городской Думы и официально вступила в полномочия вчера, 25 ноября.