Общество

Рейд по выявлению фактов продажи запрещенных продуктов в школах пройдет в Пскова

Новый рейд по выявлению фактов продажи запрещенных продуктов в школах пройдет в скором времени в Пскове. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава города, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская.

«Мы написали в свое время обращение и вышли с инициативой в Псковское областное Собрание и администрацию области по индексации субсидий из областного бюджета на питание детей. Они не индексировались с 2008 года. На сегодня по поручению губернатора Михаила Ведерникова создана рабочая группа по разработке единой концепции питания в образовательных учреждениях. Ждем первого заседания», - сообщила глава Пскова.

Кроме того, она напомнила, что Псковская гордума ранее отказала предпринимателю в организации дополнительного питания в двух школах города. «В рамках родительской экспертизы к этому предпринимателю были вопросы. Он продавал продукты, которые не входя в перечень разрешенных к продаже в школах - жевательная резинка, кремосодержащие пирожные, которые к тому же хранились не в холодильнике», - пояснила Елена Полонская.

«Недавно гордума решила возобновить контрольные функции, и скоро во всех учреждениях образования города пройдет новый рейд по выявлению запрещенных к продаже продуктов», - сообщила она.