Общество

В администрации региона состоялась встреча, посвященная вопросам пересечения госграницы

Вопросы, связанные с пересечением государственной границы и перемещением товаров обсудили во вторник, 26 ноября, на встрече между руководством комитета по туризму Псковской области, территориальными подразделениями профильных федеральных ведомств и туроператорами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, участники встречи обсудили особенности декларирования товаров, правила пересечения государственной границы и действующие на сегодняшний день ограничения.

Так, например, представители Псковской таможни, Россельхознадзора порекомендовали напоминать путешественникам о правилах перемещения через границу денежных средств, животноводческой и растительной продукции. Для удобства путешественников ФТС России разработана «Памятка путешественника», где прописаны все нормы перемещения товаров через таможенную границу. На сайте Россельхознадзора также опубликованы списки продуктов, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации.

В свою очередь специалисты Пограничного управления ФСБ России по Псковской области напомнили туроператорам о перечне документов, которые должны быть у путешественников с собой. Сотрудники ведомства уточнили, что важно следить и за сроком их действия. У несовершеннолетних детей на время поездки за границу без взрослых должно быть соответствующее разрешение родителей или опекунов.

Встреча туроператоров и представителей ведомств была организована комитетом по туризму Псковской области.