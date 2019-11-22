Общество

В ИК-4 освоили производство пластиковых косметичек для средств ухода за лицом

В рамках расширения производственного потенциала швейного участка исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области, а также увеличения трудозанятых осуждённых учреждение освоило пошив пластиковых косметичек для средств ухода за лицом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФСИН, косметичка выполнена из прозрачного пластика, и имеет логотипы с обеих сторон.

На пошиве косметичек в швейном участке производственной зоны учреждения трудоустроено четверо осужденных. Расширение ассортимента швейного производства помогает осужденным получить хорошие трудовые навыки, а также выплачивать денежные средства по имеющимся искам.

Стоит отметить, что производство швейного участка учреждения имеет массу преимуществ: дает возможность гибко реагировать на рынок, делать дозаказ и сократить расходы на логистику. Все операции пошива косметичек выполняются вручную. В настоящее время уже отшита первая опытная партия изделий, которая полностью удовлетворила заказчика по качеству.