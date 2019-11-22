Общество

Обращение жильцов ветхого дома в Печорах взял на контроль Александр Козловский

Неделю приема, приуроченную к 18-летию «Единой России», открыл секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Сегодня, 26 ноября, он провел встречу с гражданами в городе Печоры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

За помощью к Александру Козловскому обратились жильцы барака по улице Заводской. Люди живут в ветхом доме и с 2015 года пытаются добиться признания его аварийным. «У барака обваливается кровля, рушатся стены», - рассказали они.

В бараке на данный момент проживают несколько человек, среди которых - пенсионеры и семья, состоящая из матери-одиночки, ее престарелой матери и несовершеннолетнего ребенка с ДЦП. Мать перенесла уже два инсульта. «Представьте, как мы пытаемся выжить в таких условиях при наших заболеваниях», - пожаловались обратившиеся.

По вопросу уточнения причин, по которым, по сути, разрушающийся дом не расселяют, и оперативного решения этого вопроса Александр Козловский уже направил письмо председателю комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергею Грахову.

«В этом доме проживают те категории граждан, которые требуют нашего особенного внимания. Забота и справедливость - главные ориентиры партии «Единая Россия», поэтому решение этого сложного вопроса будет у нас - партийцев на особом контроле, - сказал он.

Добавим, всего на прием сегодня пришли 11 человек, в основном с острыми социальными проблемами и вопросами из сферы ЖКХ. Решения по всем обращениям будут приняты в ближайшее время.