Псковский «Газпром» опубликовал задолженность крупных потребителей природного газа

«Газпром Межрегионгаз Псков» опубликовал список должников по состоянию на 1 ноября.
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Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.11.2019 г.
|
Наименование
|
Всего
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова "ПТС"
|513 082 998,45
|381 471 875,81
|
МУП "ЖКХ" Островского района
|90 799 897,24
|82 507 837,74
|
МП Псковского района "Коммунальные услуги"
|57 674 352,41
|54 809 465,73
|
МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки
|58 454 886,39
|12 829 999,73
|
Порховское МПТСиК
|29 973 147,75
|26 338 262,09
|
МУП "Невельские теплосети"
|30 868 281,19
|27 638 902,84
|
МУП "Дновская теплоснабжающая организация"
|22 513 553,62
|18 960 948,50
|
МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района
|23 327 861,44
|22 303 497,19
|
МУПП ЖКХ Псковского района
|20 310 906,53
|20 310 906,53
|
ООО "РайКомХоз"
|19 074 396,15
|19 074 396,15
|
МУП "Искра"
|18 888 460,29
|15 517 251,79
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|6 748 287,38
|5 879 039,10
|
Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"
|1 801 780,51
|307 922,84
|
ОАО "Уют"
|700 490,55
|0
|
МУП "Локнянское ЖКХ"
|1 300 117,50
|188 429,12
|
МУП "Палкинская ПМК"
|1 171 201,33
|98 469,08
|
ООО "А2 Энергия"
|1 790 094,41
|0
|
МП "Печорские теплосети"
|495 810,71
|91 970,46