Общество

Это поможет не набить шишек - в Псковской области появится рабочая группа по модернизации первичного звена здравоохранения

В Псковской области создадут рабочую группу по вопросам модернизации первичной медико-санитарной помощи. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, такое решение губернатор Михаил Ведерников озвучил на рабочей встрече с первым вице-губернатором Верой Емельяновой и председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, на которой были обсуждены итоги аудита региональной системы оказания первичной медико-санитарной помощи.

Глава региона подчеркнул, что к обсуждению вопросов совершенствования первичного звена здравоохранения необходимо подключить не только руководство муниципальных образований, районных и межрайонных больниц, но и опытных врачей, фельдшеров и экспертов отрасли.

«Специалисты сферы здравоохранения могут, исходя из своего профессионального опыта, поделиться своими идеями, советами и предложениями. Это поможет нам "не набить шишек", а выбрать уникальную универсальную модель здравоохранения, которая будет эффективна исключительно исходя из особенностей Псковской области», - заметил глава региона. Он добавил, что готов присоседиться к рабочей группе, чтобы самому разобраться во всех нюансах.

«Исходя из проблематики, необходимо выстроить правильную систему: какая медицинская помощь окажется в пешей доступности, что возьмет на себя районный и межрайонный уровень, как работа должна быть организована в Пскове и Великих Луках», - добавил Михаил Ведерников. Глава региона также обратил внимание, что разработка оптимальной модели медицинской помощи должна вестись, в том числе и с учетом особенностей расселения населения области, перспектив развития муниципальных территорий, реализации крупных инвестиционных проектов.

Участники встречи рассмотрели предварительные результаты аудита состояния первичной медико-санитарной помощи. «Проведена серьезная работа. Специалисты комитета вместе с главными врачами объехали все территории, посетили каждое учреждение сферы здравоохранения, в том числе все больницы, поликлиники, стационарные ФАПы», - рассказала Марина Гаращенко.

Она также подчеркнула, что проведена аналитика внутренней миграции населения, которая отмечается в регионе в весенне-летний период, изучена логистика и основные проблемы медицинских учреждений. Все эти данные будут тщательно рассмотрены в ходе заседаний рабочей группы. Особое внимание планируется уделить анализу кадрового обеспечения медицинских организаций первичного звена.

Глава региона также поручил рассмотреть, как нормативы Минздрава РФ по оказанию медицинской помощи соотносятся с особенностями региона. В случае необходимости необходимо проработать предложения для федерального центра по их корректировке.