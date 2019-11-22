Общество

В Великих Луках разровняли испещренную ямами дорогу к новой школе

После обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Псковской области к властям Великих Лук дорогу к школе №6 на проспекте Гагарина разровняли и засыпали асфальтовой крошкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

«О неудовлетворительном состоянии дороги, ведущей к образовательному учреждению, в региональное отделение ОНФ сообщили родители учащихся. Новая школа приняла первых учеников в сентябре 2018 года. Качественный ремонт, новая мебель, благоустроенная пришкольная территория – все это радовало жителей города. Но дорога к школе так и осталась разбитой. Каждый день ученикам и их родителям приходилось преодолевать ямы, лужи и грязь. По словам родителей, после уроков дети толпились возле пешеходного перехода, где после осадков собиралась большая лужа. Домой школьники приходили в грязной одежде и с мокрыми ногами», - отметили в пресс-службе.

Также в организации отметили, что общественники осмотрели дорогу и обратились в администрацию Великих Лук с просьбой обеспечить транспортную и пешеходную доступность к школе. Городские власти оперативно отреагировали на обращение активистов ОНФ. Через несколько дней на проспекте Гагарина появилась дорожная техника и ямы на дороге, ведущей к школе, засыпали.

«После обращения к властям ямы на дороге засыпали асфальтовой крошкой. Какое-то время покрытие продержится, но потом ямы появятся снова. Будем держать ситуацию на контроле», - отметил активист ОНФ в Псковской области Андрей Годин.