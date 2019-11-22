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Общество

Средняя зарплата инженера-проектировщика генплана в Пскове составляет 59 тысяч рублей в месяц

27.11.2019 08:20|ПсковКомментариев: 0

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты инженера-проектировщиков генплана в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, инженера-проектировщика генплана в Пскове в среднем получает 59 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 90 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 83 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 65 000 рублей, Великий Новгород – 59 000 рублей, Смоленск – 59 000 рублей, Ленинградская область – 70 000 рублей в месяц.

Теги: #вакансия
Источник: Псковская Лента Новостей
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