Общество

Сдача подлодки «Великие Луки» запланирована на ноябрь 2021 года

Две дизельные подлодки проекта 677 «Лада» - «Кронштадт» и «Великие Луки» планируется сдать 25 ноября 2021 года, говорится в материалах Кремля к поездке президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербург.

Как пишет «Интерфакс», в документе отмечается, что строящиеся подлодки находятся на разных стадиях: у «Кронштадта» готовность 89%, а у «Великих Лук» - 55%.

Подлодки проекта 677 «Лада» были разработаны в конце прошлого века. Головная подлодка «Санкт-Петербург» была заложена в 1997 году, передана ВМФ в 2010 году. Субмарины этого проекта «Кронштадт» и «Великие Луки» были заложены в 2005 и в 2006 годах соответственно.

Потребность в подлодках проекта 677 сохраняется, сказал в ноябре главком ВМФ РФ Николай Евменов.

«Иметь одну серию и один проект (неатомных подлодок - ред.) - все равно, что иметь одни ботинки. Они промокли - и все. Потребность в проекте 677 сохраняется, но она будет уточняться и формироваться по результатам эксплуатации первых кораблей проекта», - сказал главком, отметив заинтересованность флота в строительстве дизель-электрических подводных лодок другого проекта - проекта 636.3.

В материалах к поездке президента РФ в Санкт-Петербург отмечается, что подлодки проекта 677 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

«Особенностью подводных лодок проекта 677 является однокорпусность их архитектуры, применение комплектующего оборудования и комплексов радиоэлектронного вооружения новой разработки, специально созданных для этих подлодок предприятиями России», - отмечается в материалах.