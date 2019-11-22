В России появилось рекордное число открытых вакансий

Росстат сообщил, что число открытых вакансий в российских компаниях перевалило за показатель 1,1 млн по итогам второго квартала 2019, что побило рекорд трехлетней давности. Об этом пишут «Известия».
В издании отмечают, что такое увеличение произошло по причине уменьшения экономически активного населения, а также, в частности из-за развития новых проектов.
При этом предполагается, что спрос на кадры способен простимулировать и рост зарплат.
Как стало известно, рекордсменом по числу свободных рабочих мест сейчас является Москва (170 тысяч). Кроме того, в Подмосковье зафиксировано 79 тысяч открытых вакансий.
На третьем месте располагается Санкт-Петербург (69 тысяч).