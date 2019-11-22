Общество

Меры регулирования промысла в Чудском, Теплом и Псковском озерах обсудит Российско-Эстонская комиссия по рыболовству

26 ноября в Санкт-Петербурге открылась 45-я сессия Российско-Эстонской Межправительственной комиссии по рыболовству в Чудском, Теплом и Псковском озерах, где представители двух сопредельных государств собрались для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в области сохранения и использования рыбных запасов в пограничных водных системах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник управления организации рыболовства Федерального агентства по рыболовству Андрей Космин, эстонскую – вице-канцлер министерства окружающей среды Эстонской Республики Марку Ламп.

В состав российской делегации также вошли представители Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, ФГБНУ «ВНИРО», Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, а также региональные рыбопромышленники.

В ходе сессии представители делегаций обсудят комплекс вопросов, касающихся согласования мер регулирования промысла в Чудском, Теплом и Псковском озерах. Также планируется рассмотреть состояние рыбных запасов, установить общие допустимые уловы основных промысловых видов рыб и распределить национальные квоты вылова на 2020 год.

Стороны обменяются результатами контрольно-надзорной деятельности на трансграничных водоемах.

Особое внимание в ходе работы сессии будет уделено ходу выполнения Программы совместных научно-исследовательских работ России и Эстонии в Чудском, Теплом и Псковском озерах в 2019 году и согласованию предложений по дальнейшему развитию научного сотрудничества.