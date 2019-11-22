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Общество

1 декабря в ТРК «Акваполис» псковичи смогут проверить свои ВИЧ и СПИД статусы

27.11.2019 10:51|ПсковКомментариев: 0

1 декабря государственное учреждение здавоохранения Псковской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» проводит большой марафон в ТРК «Акваполис». Начиная с 14.00 участники акции проведут мастер-классы, покажут артистические выступления, символизирующие неравнодушие к глобальной проблеме СПИД и ВИЧ.

Здесь же, на месте проведения мероприятия, можно будет пройти анонимный тест и узнать свой статус. Каждому участнику теста приготовлены подарки. В рамках развлекательной программы пройдут викторинные и конкурсные программы с вручением поощрительных призов и подарков.

Теги: #акция
Источник: Псковская Лента Новостей
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