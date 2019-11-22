Общество

1 декабря в ТРК «Акваполис» псковичи смогут проверить свои ВИЧ и СПИД статусы

1 декабря государственное учреждение здавоохранения Псковской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» проводит большой марафон в ТРК «Акваполис». Начиная с 14.00 участники акции проведут мастер-классы, покажут артистические выступления, символизирующие неравнодушие к глобальной проблеме СПИД и ВИЧ.

Здесь же, на месте проведения мероприятия, можно будет пройти анонимный тест и узнать свой статус. Каждому участнику теста приготовлены подарки. В рамках развлекательной программы пройдут викторинные и конкурсные программы с вручением поощрительных призов и подарков.