Общество

Проект бюджета Пскова-2020 поддержан на совместном заседании комитетов Псковской гордумы

В Псковской городской Думе состоялось совместное заседание комитетов Псковской городской Думы, посвященное рассмотрению проекта бюджета города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. В мероприятии приняли участие представители администрации Пскова. С докладом по основным параметрам бюджета выступила начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В целом прогнозируемые доходы бюджета города на 2020 год составляют 4,8 млрд рублей. По сравнению с первоначально принятым бюджетом города на 2019 год доходы увеличиваются на 7,6% или на 340,3 млн рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.

Налоговые доходы проекта бюджета города Пскова планируются в размере 1,6 млрд рублей, неналоговые - 176,2 млн рублей, безвозмездные поступления - 3 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 131,4 млн рублей.

Расходы бюджета города на 2020 год составят 4,9 млрд рублей, что больше, чем было утверждено первоначально на текущий год на 338,3 млн рублей или на 7,3%.

Бюджет города на 2020 год по-прежнему остается социально ориентированным, в 2020 году на социальную сферу направляется более 60% расходов или около 3 млрд рублей. Средства пойдут на строительство новых детских садов, ремонт образовательных учреждений и другие социальные объекты. На программы в области ЖКХ - около 1,5 млрд рублей, общеэкономического характера - около 90 млн рублей и в сфере обеспечения безопасности - 9,3 млн рублей.

Проект бюджета сформирован по программному принципу на основе 13 действующих муниципальных программ, утвержденных администрацией города Пскова. Расходы бюджета, запланированные на программную деятельность на 2020 год, составят 4,5 млрд рублей.



На 2021 год объем доходов бюджета города Пскова предполагается в сумме 4,4 млрд рублей, на 2022 год общий объем доходов бюджета города Пскова составит 4 млрд рублей.

По итогам рассмотрения председатель Контрольно-счетной палаты города Пскова Василий Гончар сообщил, что проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов соответствуют бюджетному законодательству и получил положительное заключение КСП.

Депутаты большинством голосов поддержали проект бюджета Пскова 2020 года, плановый период 2021-2022 годов в первом чтении и рекомендовали главе города рассмотреть его на предстоящей сессии.

Окончательное решение депутаты примут 28 ноября в ходе очередной 32-й сессии Псковской городской Думы. Напомним, что сегодня, 27 ноября, в 18.00 в Городском культурном центре состоятся публичные слушания по проекту бюджета.