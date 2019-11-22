Общество

Новый ФАП и пришкольный интернат в Чернево посетил в ходе рабочей поездки в округ Владимир Яников

Фельдшерско-акушерский пункт и пришкольный интернат в гдовском селе Чернёво посетил в ходе рабочей поездки в округ председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников – жители обратили внимание своего депутата на состояние грунтовых дорог, сопряжённые с ним проблемы с подвоза школьников и на необходимость приобретения нового транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Прежнее помещение медпункта жители волости называют «страшненьким домиком». По словам главного врача Гдовской районной больницы Елены Зайцевой, разрушающееся здание невозможно было даже протопить. Проблему поднимали местные депутаты, в 2014 году к решению подключился Владимир Яников – его наказ о строительстве офиса врача общей практики из года в год рассматривался на согласительной комиссии по проекту бюджета, пока, наконец, в программу 2018 года не удалось включить строительство модульного ФАПа.

«Теперь условия совершенно изменились. Тут всё прекрасно, закуплено оборудование, ФАП получил лицензию. Но главное, работает новый молодой фельдшер. Волость сагитировала – это наша местная жительница. Она получила образование, опыт экстренной помощи, а теперь живёт здесь с семьёй. Ежегодно ей, как молодому фельдшеру, работающему на селе, выплачиваются дополнительные деньги из областного бюджета», - рассказала Елена Зайцева.

«Теперь мы в самом центре – это очень удобно. Есть всё необходимое, люди приходят, надеюсь, им здесь тоже нравится», - поделилась фельдшер Анастасия Зимина.

Постоянного населения в Чернёво более четырёхсот человек, летом за счёт дачников становится в три раза больше. Вся волость – это ещё 12 деревень. Пока по вызовам врач ездит на мобильном ФАПе, но в волости по-прежнему ждут автомобиль для фельдшера. А ещё рассчитывают на выделение постоянного жилья для Анастасии Зиминой. Сейчас врачу из областного бюджета компенсируется аренда, но обещана квартира. Районные депутаты признались, что надеются удержать молодого специалиста. С просьбой ускорить решение ранее они обратились к коллеге из областного Собрания – к Владимиру Яникову.

«Распоряжение о выделении 650 тысяч рублей на покупку квартиры для молодого специалиста подписано 19 ноября. Комитет по здравоохранению уже ведёт необходимую работу, готовит закупку. Скорее всего, нынче не получится, но в начале следующего года квартира будет приобретена. Я этот вопрос проконтролирую. Врач – человек активный, надеется на нас, планирует остаться здесь жить, мы должны сделать всё возможное, чтобы жизнь семьи была нормальной», - сообщил Владимир Яников.

По соседству с ФАПом находится пришкольный интернат. Ежегодно в феврале он становится эпицентром крупного спортивного события – вот уже 10 лет здесь проходит традиционный Чернёвский футбольный марафон. Команды разного возраста и уровня друг за другом выходят на поле, игра продолжается 30 часов. В небольшом селе псковской глубинки это стало возможно благодаря хорошему спортивному залу, построенному на смене эпох. Его размеры – 48 на 20 метров – позволяют проводить соревнования даже всероссийского уровня. Но помещение требует значительных средств и на содержание, и на уход.

«В этом году на подготовку к новому учебному году мы получили из районного бюджета всего 15 тысяч рублей. На эти деньги мы должны были и школу привести в порядок, и интернат, и спортивный зал», - рассказала директор Чернёвской школы Светлана Киндысевич.

Общее содержание здания обходится районному бюджету почти в сто тысяч рублей ежемесячно. В приобретении инвентаря и предметов обихода помогают спонсоры – команды ветеранов футбола, приезжающие в Чернёво на марафон.

«Мы очень благодарны всем за помощь, но есть вопросы, которые могут решить только органы власти. В основном, проблемы связаны с подвозом детей», - отметила Светлана Киндысевич.

В школе обучается 53 ребёнка, 14 из них проживает в интернате – дети приезжают в Чернёво из отдалённых деревень волости в понедельник и возвращаются домой в пятницу. Есть дети, которые ежедневно пользуется транспортом, чтобы добраться до школы.

«На Плесну ходит автобус, у которого истёк срок эксплуатации. Он постоянно ломается. Представьте, если зимой застрянет – там ведь даже мобильной связи нет», - пожаловалась директор.

Руководитель Гдовского филиала ГППО «Псковпассажиравтотранс», депутат районного Собрания Николай Пахарев сообщил, что новый автобус району обещан. «Но нам бы побыстрее», - обратился он к Владимиру Яникову.

«На прошлой сессии областного Собрания я обращал внимание на необходимость приобретения для таких волостей, как Чернёвская, транспорта высокой проходимости для подвоза школьников», - напомнил Владимир Яников. Через волость проходит дорога регионального значения Гдов - Заполье, её покрытие на многих участках требует ремонта. Зимой грунтовка покрывается льдом, в межсезонье местами становится почти непроходимой.

Местные жители устали от бездорожья. Глава волости Любовь Авдейчик рассказала, что сельчане собрали подписи и направили обращение губернатору и в комитет по транспорту и дорожному хозяйству с просьбой включить ремонт дороги в федеральную программу.

«Сегодня мы проехали по более-менее нормальной дороге, но чаще она находится в неудовлетворительном состоянии», - согласился Владимир Яников.

По итогам поездки в Чернёво депутат также взял на контроль вопрос ремонта крыши в сельской школе и выделения дополнительных средств на подвоз школьников на экскурсии, олимпиады и медосмотр.