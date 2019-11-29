Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История любви от Куценко
Мембранные сапоги Nordman
«Не зарастет народная тропа...»
Да будет свет!
Информирован - значит вооружен
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Онлайн-конференция для псковских НКО
Монобизнес vs. многопрофильность
Путь к сердцу машины
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
8 декабря в Доме офицеров
Где отпраздновать корпоратив?
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 29.11.2019 17:422 Псковские медиа: Кому нужна свобода слова? 01.12.2019 10:320 «Мисс Псков 2019» Дарья Кузнецова рассказала о себе 01.12.2019 10:110 В Пскове отмечают День борьбы со СПИДом 01.12.2019 09:370 Как законы декабря изменят жизнь россиян 30.11.2019 23:114 «Мисс Псков 2019» стала 17-летняя студентка колледжа ПсковГУ Дарья Кузнецова. ФОТО 30.11.2019 22:285 ПЛН-ТВ: Что нужно усилить в России - ответственность или меры безопасности врачей?
 
 
 
Самое популярное 27.11.2019 09:033 36-летняя певица Максим шокировала своим видом подписчиков 26.11.2019 13:477 Мама, потерявшая дочь: Не все так просто, как на первый взгляд 26.11.2019 17:578 Мать 5-летней псковички, умершей от рака: У меня нет других детей, но я хочу помочь тем, кому еще можно 25.11.2019 17:529 Названы мотивы покушения на жизнь врача Псковской детской областной больницы 25.11.2019 14:543 На врача Псковской детской областной больницы совершено нападение с ножом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове отмечают День борьбы со СПИДом

01.12.2019 10:11|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. В Пскове в этот день государственное учреждение здравоохранения Псковской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» проведет большой марафон в ТРК «Акваполис».

Участники акции проведут мастер-классы, покажут артистические выступления, символизирующие неравнодушие к глобальной проблеме СПИД и ВИЧ.

Здесь же, на месте проведения мероприятия, можно будет пройти анонимный тест и узнать свой статус. Каждому участнику теста приготовлены подарки. В рамках развлекательной программы пройдут викторинные и конкурсные программы с вручением поощрительных призов и подарков.

Начало акции в 14.00.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будет ли лучше ЖКУ оплачивать по единой квитанции?
В опросе приняло участие 278 человек
01.12.2019, 11:160 Apple и Samsung просят Путина отклонить закон о предустановке российского ПО на смартфоны 01.12.2019, 10:420 Победителем чемпионата Псковской области 2019 года по быстрым шахматам стал Валентин Власов​​​​​​​ 01.12.2019, 10:320 «Мисс Псков 2019» Дарья Кузнецова рассказала о себе 01.12.2019, 10:110 В Пскове отмечают День борьбы со СПИДом
01.12.2019, 09:430 Сказку «Машенька и медведь» покажет сегодня Псковский театр кукол 01.12.2019, 09:370 Как законы декабря изменят жизнь россиян 01.12.2019, 08:343 С сегодняшнего дня начали действовать новые правила проведения экскурсий в Псковском Кремле 30.11.2019, 23:114 «Мисс Псков 2019» стала 17-летняя студентка колледжа ПсковГУ Дарья Кузнецова. ФОТО
30.11.2019, 22:285 ПЛН-ТВ: Что нужно усилить в России - ответственность или меры безопасности врачей? 30.11.2019, 22:010 Крафтовое пиво назвали полезным для здоровья 30.11.2019, 21:450 Пункты приема гуманитарной помощи начали работу в отделениях Почты России в рамках акции «Щедрый вторник» 30.11.2019, 21:150 Псковичей приглашают посетить выставку «Музей-друзей» в Изборске
30.11.2019, 20:430 В первый день зимы в Псковской области ожидается снег и порывистый ветер 30.11.2019, 20:170 В Пскове завершился фестиваль семейного творчества 30.11.2019, 20:000 Определены победители первенства Псковской области по шахматам 30.11.2019, 19:470 В Пскове полицией устанавливаются очевидцы ДТП на улице Коммунальной
30.11.2019, 19:150 В чемпионате и первенстве по каратэ WKF в Пскове участвовали 350 каратистов 30.11.2019, 18:480 Вера Емельянова обсудила реализацию нацпроектов социального блока со специалистами муниципалитетов 30.11.2019, 18:171 Завтра в Стругокрасненском районе стартуют тактические учения военных с боевой стрельбой 30.11.2019, 17:461 Больше половины россиян проведут 31 декабря на работе
30.11.2019, 17:180 Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководством профсоюза работников АПК России 30.11.2019, 16:451 В Париже ушли с молотка сапоги Наполеона 30.11.2019, 16:140 Духовник святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетил Великолукскую епархию 30.11.2019, 15:450 Состоялась генеральная репетиция финального шоу конкурса «Мисс Псков 2019»
30.11.2019, 15:170 Студент ПсковГУ принял участие во Всероссийском юниорском водном форуме 30.11.2019, 14:454 Рейтинг политической активности. 22-29 ноября 30.11.2019, 14:174 В псковское УМВД требуются сотрудники 30.11.2019, 13:460 У всех детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Новоржевском районе, состояние удовлетворительное - Вера Емельянова
30.11.2019, 13:463 Руководитель «Былин Древнего Пскова»: Михаил Ведерников - первый человек, который меня услышал 30.11.2019, 13:200 Традиционной вечеринкой завершится конкурс «Мисс Псков 2019» 30.11.2019, 13:000 Росгвардия разработала законопроект, ужесточающий ответственность за незаконную охрану 30.11.2019, 12:350 Нетрезвого жителя Печор на «Москвиче» остановили сотрудники ДПС
30.11.2019, 12:060 Стало известно имя победительницы интернет–голосования за участниц «Мисс Псков 2019» на сайте ПЛН 30.11.2019, 11:490 В Пыталовской специальной школе-интернате прошла презентация социального проекта «Цветы победы» 30.11.2019, 11:240 На исправительные работы отправится пскович за хищение аккумулятора и панели от магнитолы из «ГАЗа» 30.11.2019, 11:070 Производство черной икры в России увеличилось на 23,3%
30.11.2019, 10:291 Псковский Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам безопасности детских новогодних подарков 30.11.2019, 10:002 Концерт к Дню казачьей культуры пройдет сегодня в псковском Доме офицеров 30.11.2019, 09:301 Участницы конкурса «Мисс Псков 2019» показали детские фото 30.11.2019, 09:000 О проекте «Волонтеры культуры», который реализовывался в Псково-Печерском монастыре, министр культуры РФ рассказал Владимиру Путину
29.11.2019, 23:170 На месте смертельного ДТП в Себежском районе продолжаются следственные действия 29.11.2019, 22:473 Появились фото с места ДТП в Себежском районе, унесшего жизни трех человек 29.11.2019, 22:180 Противопожарный рейд прошел в Невельском районе 29.11.2019, 22:010 Медведев подписал постановление о создании российской «Википедии»
29.11.2019, 21:350 Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Себежском районе 29.11.2019, 21:320 Михаил Ведерников и юный пскович Дима Жолудь побывали на футбольном матче в Москве 29.11.2019, 21:270 Великолукская транспортная прокуратура оштрафовала «Центр развития цифровых платформ» 29.11.2019, 21:150 Михаил Ведерников обсудил с руководством Высшей школы экономики вопросы сотрудничества и развития ПсковГУ
29.11.2019, 21:030 Минздрав запустит программу модернизации первичного звена в 2020 году 29.11.2019, 21:000 Великолукский театр драмы отпраздновал вековой юбилей 29.11.2019, 20:530 Названа предварительная причина смертельного ДТП в Себежском районе 29.11.2019, 20:440 2022 год объявлен Годом народного искусства
29.11.2019, 20:281 Вопросы устройства детей в дошкольные учреждения решены в псковской «Семейной приемной» 29.11.2019, 20:280 «Мазда» попала в ДТП в Себежском районе, три человека погибли 29.11.2019, 20:120 Псковская молодежь представила иностранным журналистам свой опыт в реализации социальных проектов 29.11.2019, 19:586 Игорь Савицкий о заводе «Титан-Полимер»: Никакие технологии не спасут от форс-мажоров
29.11.2019, 19:460 Псковские педагоги, специалисты и экологи приняли участие в семинаре по проекту GreenMind/Эко-мышление в Тарту 29.11.2019, 19:322 Активисты и ветераны «Единой России» награждены в Пскове и Великих Луках 29.11.2019, 19:150 Член Молодежной Палаты при Совфеде от Псковской области: Рассчитываю на продуктивную и созидательную работу 29.11.2019, 19:080 Стали известны призы конкурса «Мисс Псков 2019»
29.11.2019, 18:560 Глава Пскова поздравила управление по градостроительной деятельности с 75-летием 29.11.2019, 18:471 «Псковпассажиравтотранс»: ДТП в Новоржевском районе произошло на скользкой дороге под уклоном 29.11.2019, 18:360 Плащаницу «Положение во гроб» представят псковичам 4 декабря 29.11.2019, 18:251 «Акценты» Донецкого: Нападение на врача, старт избирательной кампании и «Господарство Псковское»
29.11.2019, 18:140 Жителю Дновского района дали год условно за кражу с территории предприятия 29.11.2019, 18:020 Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируют завтра в Псковской области 29.11.2019, 17:510 Представители системы образования Псковской области обменялись опытом работы с эстонскими коллегами 29.11.2019, 17:450 1 декабря в Псковском планетарии будут впервые показаны две новые программы для детей
29.11.2019, 17:422 Псковские медиа: Кому нужна свобода слова? 29.11.2019, 17:330 Власть должна слышать людей - депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников 29.11.2019, 17:323 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: 7САМУРАЕВ 29.11.2019, 17:231 Судить финал «Мисс Псков 2019» будет 11 членов жюри
29.11.2019, 17:180 Предупрежден - значит вооружен: как не попасться в сети финансовых мошенников 29.11.2019, 17:170 С 2020 года авиарейс из Пскова в Москву планируют сделать ежедневным 29.11.2019, 17:112 За попытку дать взятку сотруднику ГИБДД пскович оштрафован на 350 тысяч рублей 29.11.2019, 16:593 Лидия Драгунова подарила книги воспитанникам псковских детских садов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.