Общество

В Пскове отмечают День борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. В Пскове в этот день государственное учреждение здравоохранения Псковской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» проведет большой марафон в ТРК «Акваполис».

Участники акции проведут мастер-классы, покажут артистические выступления, символизирующие неравнодушие к глобальной проблеме СПИД и ВИЧ.

Здесь же, на месте проведения мероприятия, можно будет пройти анонимный тест и узнать свой статус. Каждому участнику теста приготовлены подарки. В рамках развлекательной программы пройдут викторинные и конкурсные программы с вручением поощрительных призов и подарков.

Начало акции в 14.00.