Общество

Псковский Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам безопасности детских новогодних подарков

Управление Роспотребнадзора по Псковской области уведомляет о проведении с 2 декабря по 21 декабря (кроме субботы и воскресенья) тематической горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров, выборе новогодних подарков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, для консультаций по заявленной теме можно будет обратиться в период проведения горячей линии с 9.00 часов до 18.00 часов по следующим телефонам:

- в Пскове: по детским товарам 8(8112)62-24-77, 8(8112)62-25-03, 8(8112)62-16-63; по детскому отдыху 8(8112)72-18-02

-в Великих Луках: по детским товарам 8(81153) 7-70-96, 8(81153) 3-72-01; по детскому отдыху 8(81153) 7-62-42

- в Невеле и Опочке: по детским товарам 8(81151) 2-54-02, 8(81151) 2-60-50, 8(81138) 2-24-23; по детскому отдыху 8(81151) 2-60-50, 8(81146) 2-13-67

- в Острове: по детским товарам 8(81152) 3-19-27; по детскому отдыху 8(81152) 3-20-07

- консультационный центр при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»: 8(8112)66-21-16