Общество

Производство черной икры в России увеличилось на 23,3%

В России на 23,3% выросло производство черной икры в 2019 году , что превысило показатели прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные Росрыболовством данные Росстата, пишет «Газета.ру»

Как уточняется, в январе–сентябре этого года российскими аквакультурными хозяйствами было произведено 32,7 тонн икры осетровых рыб.

Икры лососевых же было добыто меньше. Как стало известно, за восемь месяцев этого года данного продукта произвели 16,2 тысяч тонн.

В Росрыболовстве рост показателей объяснили тем, что выращивание осетровых видов рыб увеличилось.

Отмечается, что черная икра в России может легально добываться только в аквакультурных хозяйствах.