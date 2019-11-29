Общество

Family Bar приглашает на незабываемые предновогодние корпоративы

Проводы 2019 года должны быть незабываемым событием, которое подчеркнет особенное настроение и значимость праздника. С таким подходом Family Bar организует предновогодние корпоративы, где каждый гость почувствует себя в эпицентре настоящей сказки.

Если вы еще не определились, где отметить приближение Нового года с друзьями и коллегами, стоит обратить внимание на программу уютного заведения на Рокоссовского, 22а.

Что предлагает Family Bar на корпоративах?

совместно с лучшими артистами, бар подготовил насыщенную шоу-программу: ведущий, диджеи, живая музыка, Дед Мороз и Снегурочка, подарки, елка и волшебство.

специальное меню, сочетающее традиционные для новогоднего стола блюда, приправленные фирменной креативностью кухни.

новогоднее оформление зала и профессиональный фоторепортаж в подарок.

Корпоративы в Family Bar пройдут с 20 по 30 декабря.



Цена от 2 000 рублей на персону. Заведение может разместить компании от 8 до 120 человек в основном зале и до 22 человек в отдельном караоке-зале. Билеты на новогоднюю ночь уже появились в продаже.



Зарезервировать дату можно по телефону 61-61-00.



Где бы вы не провели корпоратив, после полуночи веселье можно продолжить в Family Bar. С 20 декабря и до конца праздничных каникул бар работает в танцевальном формате каждый день.