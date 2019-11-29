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Общество

1 декабря отмечается 18-летие со дня создания партии «Единая Россия»

01.12.2019 11:56|ПсковКомментариев: 10

1 декабря отмечается 18-летие со дня создания партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Партия «Единая Россия» была и остается в нашей стране главной политической силой, которая не просто работает в регионах и муниципалитетах - партийцы активны в реализации национальных и партийных проектов, их идеи и замыслы – основа многих законопроектов, направленных на повышение благосостояния жителей нашей страны», - сказал секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский.

По его словам, за 18 лет принято большое количество полезных решений, произошло немало позитивных изменений. «Конкретными делами партия доказала, что способна брать на себя ответственность и работать в самых трудных ситуациях, - подчеркнул Козловский. - Еще многое предстоит сделать и, убежден, что благодаря активной, честной и принципиальной работе мы сможем реализовать все, что задумано, выполнить наказы граждан».

Козловский поблагодарил секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака за поддержку региональных отделений партии. «Желаю вам лично, всем партийцам и единомышленникам успехов и дальнейшей эффективной работы на благо нашей Родины! С праздником!» - заключил секретарь псковского отделения «Единой России».

Источник: Псковская Лента Новостей
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