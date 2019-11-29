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Общество

Маркировка духов и парфюмерии становится обязательной в России с 1 декабря

01.12.2019 12:51|ПсковКомментариев: 0

Цифровая маркировка духов и парфюмерии становится обязательной в России с 1 декабря 2019 года, говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Как сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров, запуск обязательной маркировки вовсе не означает моментальный запрет нa продажу продукции без марок. Фактически, с декабря начнется период поэтапного запуска проекта. С 1 декабря 2019 года компании смогут зарегистрироваться в информационной системе маркировки и начать заказ кодов, а полный запрет нa производство и импорт немаркированных духов будет введен 1 октября 2020 года.

Предполагается, что новый механизм позволит снизить долю нелегальной продукции в стране. Маркировка предусматривает нанесение нa каждый товар цифрового кода Data Matrix, внешне похожего на QR-код. Производители и импортеры обязаны будут наносить коды на свою продукцию. Стоимость одного такого кода составит 50 копеек без учета НДС, рассказал Мантуров.

Как рассказали РИА Новости в Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены, рассматриваемый в настоящее время проект постановления правительства РФ о правилах маркировки парфюмерии предусматривает очень небольшой переходный период для технической подготовки участников рынка - изготовителей, импортеров, складов и ритейлеров.

«Участники рынка направляли предложения о продлении переходного периода до 1 сентября 2021 года, что позволит отрасли подготовиться к внедрению маркировки», - сообщил РИА Новости исполнительный директор ассоциации Петр Бобровский. По его словам, сегодня есть много нерешенных технических проблем внедрения системы маркировки, не отработана координация между всеми участниками процесса маркировки, а эксперимент фактически не завершен и его результаты не ясны.

«Парфюмерная отрасль продолжает обсуждать с Минпромторгом условия введения маркировки, в том числе предложенную ассоциацией модель нанесения маркировки после таможенных процедур на складах импортеров и возможность реализации товарных остатков без нанесения средств идентификации, а также дату окончания переходного периода, в том числе его продление. Только после окончания переходного периода маркировка парфюмерии средствами идентификации станет обязательной», - сказал Бобровский.

Источник: Псковская Лента Новостей
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