Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

С 1 декабря в России расширился список запрещенных сильнодействующих препаратов. Согласно обновленному перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идёт о прегабалине, тапентадоле и тропикамиде.

Соответствующее постановление 7 июня подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что вторая партия зарубежных лекарств для тяжелобольных детей, ранее не зарегистрированных на территории страны, поступит в Россию в I квартале 2020 г.