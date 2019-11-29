Общество

Псковские росгвардейцы задержали находившегося в розыске злостного алиментщика

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в розыске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования, в районе улицы Некрасова остановил для проверки документов мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

Впоследствии выяснилось, что он действительно находится в исполнительном розыске за задолженность по уплате алиментов на ребенка.

Задержанный передан инициатору розыска.