Общество

У учащихся СИЗО-1 прошел урок, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом

У несовершеннолетних учащихся учебно-консультационного пункта вечерней школы при СИЗО-1 прошел классный час под названием «Знать, чтобы жить», приуроченный ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева.

Как рассказала Наталья Афанасьева, в ходе урока ребята поделились своими знаниями об этом заболевании, посмотрели учебные фильмы о понятии ВИЧ-инфекции и СПИДе и познакомились с социальными роликами, которые просвещают об опасности болезни и призывают к ответственному отношению к своему здоровью.

Также ученики создали буклеты «Надо помнить» и в подтверждение своей позиции разместили на них красную ленточку как символ борьбы со СПИДом.

В заключение классного часа ребята создали стенд «Обеспечь будущее, живя настоящим» и нарисовали листовку «СПИДу-НЕТ!».

«Чуму 21 века необходимо победить. 1 декабря служит напоминанием о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ и СПИДа. А это зависит от нашей просвещённости, заботы о своем здоровье и ответственности за будущее поколение», - отметила Наталья Афанасьева.