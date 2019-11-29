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Общество

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

01.12.2019 21:27|ПсковКомментариев: 4

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россвязь. Информацию также подтвердили представители компаний.

Подготовка к введению идентификации по IMEI предусматривает запуск пилотного проекта. Он разделен на несколько частей, в каждой из которых проводится тестирование определенного функционала системы.

«В рамках проведения пилотного проекта должна быть осуществлена проверка автоматизированного взаимодействия информационных систем операторов связи и центральной базы данных с использованием нескольких протоколов взаимодействия», — уточнили в Центральном научно-исследовательском институте связи (ЦНИИС).

В 2018 году был подготовлен законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по IMEI, который предполагает регистрацию в сети операторов связи только устройств с разрешенным номером. Проект предусматривает создание центральной базы данных, куда в обязательном порядке будут включаться идентификационные номера абонентских устройств, используемых в сетях мобильной связи на территории России. Ожидается, что инициатива позволит ограничить серый импорт гаджетов и предотвратит использование украденных телефонов.

Правительство РФ в целом поддержало идею об обязательной регистрации гаджетов по международному идентификатору мобильного оборудования, однако выступает против платы за эту услугу. Вице-премьер РФ Максим Акимов, комментируя инициативу, указал, что идею платности в правительстве не одобряют. А сама идея регистрации мобильных устройств — правильная. По словам Акимова, это поможет бороться с кражами и противодействовать терроризму. Акимов считает, что с внедрением регистрации криминальный рынок гаджетов «схлопнется», потому что краденое будет невозможно продать.

Источник: Псковская Лента Новостей
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