Общество

О необходимости соблюдать пост рассказала Оксана Федорова

Уроженка Пскова, телеведущая Оксана Федорова по воскресеньям ведет в своем Инстаграм «разговор по душам», и сегодня в этой рубрике она решила поговорить о рождественском посте, который начался недавно.

Фото: Инстаграм.

Она напомнила своим подписчикам, что по старому календарю сначала был рождественский пост, а потом отмечали Новый год. «Сейчас, конечно, не очень удобно, ведь в новогодние праздники так хочется побаловать себя изысками, повеселиться и т.д. Но важность и нужность поста сложно переоценить», - подчеркнула Оксана Федорова.

Она написала, что, по мере возможности, старается держать посты в течение года. «Это то время, когда сама вселенная заставляет тебя задуматься о главном, о вечном. По-другому идет молитва, эмоциональный и душевный настрой меняется. Это время питания своего духа. Время сбавить темпы и заглянуть в свою душу, примириться с обидчиками, простить и попросить прощения. Сбросить с себя груз накопленного негатива. Переосмыслить по-новому свой путь и ситуацию сегодняшнего дня, проявить терпение», - рассуждает Оксана Федорова.

По ее словам, в людях органично соединены тело, душа и дух. «Мы питаем тело, занимаясь спортом, душу питаем искусством, красотой, созерцанием прекрасных выступлений, а вот дух - самая тонкая часть нас, зачастую остаётся голодным», - поделилась телеведущая со своими фолловерами. По мнению Оксаны Федоровой, четыре поста в год нам необходимы, чтобы мы дали пищу своей духовной составляющей. «Ибо сказано - врага рода человеческого надо побеждать молитвой и постом. Так вырабатывается смирение. Я вам желаю терпения, крепости духа, и пусть в вашей душе всегда будет мир и спокойствие», - заключает Оксана Федорова.