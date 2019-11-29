Общество

Врач скорой помощи попалась на поиске рекомендаций в Google

В Сети появилось видео, на котором врач скорой помощи якобы из Братска с помощью поисковика Google пытается узнать последствия заболевания, выявленного у ребёнка, пишет Лайф.

На кадрах, снятых рядом с лежащим маленьким ребёнком, видно, что медик вслух читает найденную информацию и высказывает предположения, чего ожидать родителям малыша.

Одни пользователи обрушились с критикой на медработника, который ищет рекомендации в Интернете, будто человек без специального образования. Другие указали на то, что женщина может зачитывать информацию от производителя лекарства, с которой нелишне ознакомиться матери и отцу ребёнка.