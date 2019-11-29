Общество

Псковская область вошла в число регионов, где почти нет людей с высокой зарплатой

Эксперты составили рейтинг российских регионов с наибольшим числом работников, зарабатывающих от 100 тыс. рублей в месяц. Первое место занял Чукотский автономный округ, сообщает РИА Новости со ссылкой на свое исследование.



По его данным, более 32% работников региона являются высокооплачиваемыми. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где их доля достигла 31,7%. В прошлом году она составляла 27%, при этом регион занимал первую строчку рейтинга.



Эксперты отметили, что в 2019 году в рейтинге оказались шесть субъектов с долей высокооплачиваемых работников в размере 20% и выше, а в прошлом году их было всего три.

В конце рейтинга представлены регионы, в которых практические нет людей с высокой зарплатой. В их числе Псковская область. По данным исследования, минимальная доля россиян, зарабатывающих от 100 тыс. рублей, наблюдается в Кабардино-Балкарии (0,7%). Примерно по 0,9% таких работников есть в Калмыкии, Мордовии, Псковской, Орловской и Ивановской областях.

21,8% населения Псковской области получают зарплату ниже 15 тыс рублей. Самые распространенные зарплаты в регионе — от 14 до 32 тыс рублей.

Эксперты также выяснили, что в 25 регионах России доля граждан, получающих меньше 15 тыс. рублей, составляет более 20%. В прошлом году таких субъектов было 59. Лидером антирейтинга остался Дагестан (34%). На втором месте оказалась Карачаево-Черкесия (33%). В исследовании говорится, что всего в России около 11% сотрудников зарабатывают меньше 15 тыс. рублей.

