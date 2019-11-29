Общество

На ТВ могут запретить рекламу лекарств

Госдума на одном из ближайших заседаний планирует рассмотреть в первом чтении инициативу о запрете рекламы медикаментов в теле — и радиопрограммах. Авторами проекта стали депутаты от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, пишет «Парламентская газета».

Они привели данные опросов, согласно которым только 13-20% россиян посещают врача в случае болезни, а 60% предпочитают самолечение. «Во многом это обусловлено навязчивой рекламой лекарственных средств, распространяемой в теле — и радиопрограммах. Мало кто обращает внимание на фразы о том, что у лекарства имеются противопоказания и нужна консультация у специалиста. Под воздействием рекламы человек идет и покупает в аптеке «чудодейственный» препарат, игнорируя необходимость обращения к врачу», — указали парламентарии в пояснительной записке.

Они также отметили, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, самолечение занимает пятое место по смертности, уступая травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологическим и пульмонологическим болезням.

Сегодня во всех странах Евросоюза запрещена какая-либо реклама безрецептурных лекарственных препаратов, в Канаде введен запрет рекламы лекарственных препаратов по ТВ и радио. В странах Евросоюза и США были приняты решительные меры по ужесточению рекламного законодательства лекарственных препаратов.

«Предлагаемый запрет на рекламу лекарственных средств не ограничит права потребителей на получение информации о представленных на рынке лекарственных средствах, поскольку такую информацию можно будет получить в интернете и других СМИ», — считают авторы.

Аналогичную их инициативе ранее внесли в Госдуму члены Совета Федерации — Валерий Рязанский, Игорь Каграманян и Сергей Лисовский. Сенаторы предложили в статью 24 закона «О рекламе» включить пункт о запрете распространения рекламы медикаментов в телепередачах и телепрограммах.

В настоящее время запрет на ТВ — рекламу касается лекарств, отпускаемых по рецепту, а также лекарств, содержащих разрешенные к применению в медицинских целях наркотических и психотропных веществ. Однако, по мнению сенаторов данных мер недостаточно. В пояснении к законопроекту авторы приводят ряд аргументов в пользу полного запрета рекламы лекарств. В частности, сейчас закон не ограничивает рекламу препаратов, не прошедших государственную регистрацию.