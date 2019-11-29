Общество

В Пскове прошел регионального этапа Всероссийской олимпиады «Софиум»

В Пскове прошел отбор участников регионального этапа Всероссийской олимпиады среди школьников 9, 10 и 11-х классов по избирательному праву и избирательному процессу «Софиум». Его провели в многопрофильном лицее №4. Организатор регионального этапа олимпиады – Избирательная комиссия Псковской области при взаимодействии с Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества и управлением образования Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, всего для участия в олимпиаде учащимися старших классов было подано более 130 заявок из всех муниципальных образований области. После рассмотрения их оргкомитетом, к участию в региональном отборе были допущены 45 учащихся из Бежаницкого, Плюсского, Струго-Красненского, Порховского, Новосокольнического, Великолукского, Невельского, Пыталовского районов и Пскова.

Всероссийская олимпиада «Софиум» проводится в два этапа: 1 этап – региональный (отборочный), 2 этап – заключительный – состоится в ЦИК России и в трех категориях: для учащихся 9-х классов, для учащихся 10-х классов и для учащихся 11-х классов. Каждый этап олимпиады представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний и умений, творческих способностей с учетом времени его выполнения. На региональном этапе старшеклассники области выполнили задание, которое включало в себя пять ситуационных задач и эссе по проблемным вопросам избирательного права и избирательного процесса. Перед выполнением задания, представители Избирательной комиссии Псковской области провели для участников соответствующий инструктаж.

До 25 декабря жюри проверит все работы и определить победителей регионального этапа.

Списки победителей отборочного тура будут направлены в РЦОИТ при ЦИК России. В марте состоится заключительный этап олимпиады в Москве. Федеральный уровень предусматривает выполнение заданий повышенной сложности: в первом туре в форме тестирования, во втором − устной защиты решения ситуационной задачи. Организаторы всероссийского этапа - ЦИК России, совместно с министерством просвещения РФ, Российским центром обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии РФ.

По мнению участников олимпиады, подобные мероприятия помогают проверить свои знания и способности, они также отметили, что им интересно изучать избирательное право и в будущем они планируют активнее участвовать в избирательном процессе.

Андрей Васильев из 10-б класса школы №26 ППК рассказал, что ему интересна тема государственного устройства и участие в олимпиаде поможет ему при поступлении институт. Он хочет больше узнать об избирательном праве и считает, что молодежь должна участвовать в выборах, ведь от этого зависит будущее страны.

Председатель облизбиркома Михаил Иванов сообщил, что очень благодарен за помощь и сотрудничество всем, кто принимал непосредственное участие в организации олимпиады, кто понимает необходимость и важность работы с молодыми и будущими избирателями в целях повышения их правовой культуры. «Формирование правосознания и гражданской ответственности должно начинаться как можно раньше. Мы очень ценим нашу совместную работу, огромное спасибо за помощь и поддержку лично начальнику городского управления образования Анне Кузыченко и директору центра развития одаренных детей и юношества Юрию Гулину»,-отметил он.

Сергей Ковальчук, секретарь регионального избиркома, рассказал, что региональный этап олимпиады вызвал большой интерес у старшеклассников области. «Желающих проверить свои силы и знания оказалось довольно много. Нас радует высокая заинтересованность самих ребят и их учителей», - пояснил он.

Вместе с тем Сергей Ковальчук отметил, что связи с тем, что по положению данный этап предусматривает участие в олимпиаде победителей и призеров олимпиад по обществознанию, поэтому не все, кто подал заявки, смог в ней участвовать. «Мы обязательно проведем аналогичную областную олимпиаду для всех желающих без ограничений. Об этом просили и сами ребята, и преподавательское сообщество. Мы обязательно учтем все пожелания при планировании работы на 2020 год», - пообещал он.

Напомним, что Всероссийская олимпиада школьников по избирательному праву и избирательному процессу «Софиум» проходит с 1 ноября 2019 года по 20 марта 2020 года.

Победители и призеры всероссийского этапа будут награждены дипломами первой, второй и третьей степени. Ученики 9-х и 10-х классов, ставшие победителями, будут допущены к участию в заключительном этапе олимпиады в следующем учебном году, минуя региональный этап. Учащиеся 11-х классов будут иметь преимущества при поступлении в Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Участники, показавшие высокие результаты, но не ставшие победителями, будут награждены благодарственными письмами и сертификатами.

Отметим, что основной целью олимпиады является выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышение правовой культуры будущих избирателей, а также мотивации к получению и совершенствованию знаний в области избирательного права и избирательного процесса.

В целях популяризации и узнаваемости олимпиады введены краткое наименование «Софиум» и соответствующая символика. Председатель ЦИК России Элла Памфилова обратила внимание на сочетание смыслов, заложенных в этой атрибутике, – мудрость и социум.