Общество

Почти 12 тысяч детей отдохнули в лагерях Псковской области с мая по сентябрь

За период с мая по сентябрь 2019 года в Псковской области оздоровление детей и подростков осуществляли 138 организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), в том числе 137 (99,3%) организаций сезонного функционирования стационарного типа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Более половины организаций отдыха и оздоровления (55,8%) функционировали в городской местности.

По своему местонахождению наибольшее число организаций отдыха и оздоровления детей расположено в городах Пскове и Великие Луки (соответственно 21,9% и 10,2% от общего числа организаций), Островском (9,5%), Псковском (6,6%) и Невельском (5,8%) районах.

Общая численность отдохнувших и оздоровившихся детей составила 11,9 тыс. человек, их них девочек и мальчиков - практически поровну.

По сравнению с летней оздоровительной кампанией 2018 года число организаций отдыха детей и их оздоровления увеличилось на 3,8 процента, а численность отдохнувших в них за летний период детей - на 4,9 процента.

Большинство детей, отдохнувших летом в организациях отдыха и оздоровления – жители Псковской области (96,5%). Также отдыхали в Псковской области дети из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, республики Карелия, Новгородской и Московской областей.

В организациях сезонного функционирования стационарного типа за летний период (май-сентябрь) 2019 года отдохнуло 99,5 процента численности отдохнувших и оздоровившихся детей, что на 0,1 процентного пункта выше, чем в 2018 году. В организациях сезонного функционирования палаточного типа отдохнуло на 10,1 процента детей меньше, чем за соответствующий период 2018 года.

Различными формами отдыха и оздоровления были охвачены 559 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в 2018 году – 568 детей). Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в летний период 2019 года составила 4,7 процента от общей численности отдохнувших детей, что на 0,3 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период 2018 года.

Воспитанием и уходом за детьми в организациях отдыха детей и их оздоровления занимались 2,1 тысячи педагогических, медицинских и обслуживающих работников, из них педагоги и вожатые составили 1,2 тысячи человек (64,1%). В 2019 году в среднем на каждого воспитателя приходилось по 9 детей, как и в 2018 году. За здоровьем детей наблюдали 138 медицинских работников.