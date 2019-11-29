Общество

Псковским Россельхознадзором выявлен факт ввоза 22,5 тонн муки по поддельному фитосанитарному сертификату

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с сотрудниками Псковской таможни при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в фитосанитарном контрольном пункте «Лобок», расположенном на российско–белорусском участке административной границы, запрещён ввоз 22,5 тонн ржаной муки. Продукция, произведенная предприятием ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», следовала из Республики Беларусь в адрес фирмы, зарегистрированной в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

При проведении документарной проверки инспектором Управления было выявлено, что ввоз подкарантинной продукции осуществлялся по поддельному фитосанитарному сертификату. В нём отсутствовала подпись, заверенная уполномоченным должностным лицом, выдающим документ, и был проставлен оттиск поддельной печати.

Ввоз 22,5 тонн муки на территорию Российской Федерации запрещён.

По факту выявленного нарушения в отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ.