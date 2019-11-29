Общество

Светлана Калинина о жильцах аварийных домов в Пскове: Люди стали заложниками объектов культурного наследия

Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина во время рабочего визита в Псковскую область осмотрела аварийное и ветхое жилье в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ОНФ,

Уже много лет жильцы дома на улице Максима Горького, 5, бьются за то, чтобы дом признали аварийным, а их переселили в новое жилье. Здесь недавно завершили капитальный ремонт. Внешне здание выглядит презентабельно, но внутри по потолку и стенам пошли трещины, перекрытия и стены отсырели, полы гниют и могут в любой момент рухнуть.

Дом является объектом культурного наследия, поэтому признать здание аварийным и снести его нельзя.

«Органы муниципальной власти неправильно провели мероприятия, межведомственная комиссия не признала каждое жилое помещение непригодным и аварийным. Люди стали заложниками ситуации. И сейчас эту ошибку мы будем исправлять», – отметила Калинина.

Такая же ситуация в доме на улице Леона Поземского, 22, который является памятником архитектуры федерального значения. Здание рушится прямо на глазах у жильцов, но аварийным дом не признают. На данный момент объект капитально ремонтируют. Калинина проконтролировала ход ремонтных работ. По ее словам, проектная документация была сделана наспех, а целесообразность ремонтных работ вызывает сомнение.

«Люди не должны жить в таких ужасных условиях. В этом случае также нужно признать жилое помещение аварийным, чтобы людей обезопасить и включить в программу расселения. А дом реставрировать или продавать инвесторам», – пояснила она.

Жильцы дома на улице Черняховского, 3, пожаловались на состояние дома: крыша повреждена и протекает, окна и двери ветхие, поэтому в помещении холодно. Дом нуждается в срочном капитальном ремонте.

«Мы постараемся для каждого случая прописать дорожную карту. Главное, чтобы люди понимали, что они защищены государством. Власть обязана прийти к людям и рассказать, как правильно действовать в таких ситуациях», – подытожила Калинина.